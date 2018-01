Troubles auditifs: quand nos oreilles nous trahissent

Plus

Hypersensibilité au bruit, hallucinations auditives...Ces perturbations, temporaires ou permanentes peuvent être particulièrement gênantes et conduire à l’isolement social des personnes qui en souffrent.

Vous avez cette sensation pas forcément très agréable d’entendre votre voix et votre respiration résonner de manière anormalement forte ou de façon cotonneuse dans l’oreille? Vous souffrez d’autophonie: «C’est un trouble assez banal, souvent lié à une surdité de transmission au niveau de l’oreille moyenne. Elle peut être provoquée par un liquide présent à ce niveau en cas d’otite séreuse ou lorsque le tympan se rétracte sous les variations de pression en avion», explique le Pr Bruno Frachet, ORL à l’hôpital Rothschild, à Paris.

L’autophonie peut également survenir chez les personnes qui ont tendance à faire des bouchons de cérumen. Cette sorte de cire, produite normalement par l’oreille, protège la peau du conduit auditif et le tympan, elle fixe les impuretés et peut aider à limiter les infections. Lorsqu’un bouchon de cérumen se forme, il peut se gonfler d’eau à l’occasion d’une baignade et obstruer complètement le conduit, provoquant alors une autophonie. Aussi, «si vous entendez mal après un bain, pensez au bouchon de cérumen», affirme le Pr Frachet. En revanche, le spécialiste met en garde, une surdité brutale, contrairement à l’espoir des personnes touchées, est rarement liée à un simple bouchon.

» LIRE AUSSI - Pourquoi il est inutile de se nettoyer les oreilles

Des hallucinations auditives nécessitent des soins approfondis

Parfois, votre oreille devient intolérante à certains bruits quotidiens. C’est l’hyperacousie. Il s’agit là d’une hypersensibilité au bruit qui peut être globale ou ne concerner que certaines fréquences. Pour une audition «normale», le seuil de risque se situe à 85 dB et le seuil de douleur à 120 dB. Les patients souffrant d’hyperacousie peuvent ressentir une sensation de douleur dès 60 dB. «Ce sont souvent des personnes (...) Lire la suite sur Figaro.fr





L’ouïe, un sens précieux trop souvent négligé

Où en est la recherche pour guérir la baisse d'audition?

Corriger la surdité est plus facile si l'on s'y prend tôt

Inscrivez-vous à la newsletter du Figaro Santé