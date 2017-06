: "The Voice" : Vincent Vinel raconte son histoire dans une autobiographie

Après un passage remarqué dans "The Voice", le finaliste malvoyant Vincent Vinel reviendra début juillet... dans les librairies. Il publiera une autobiographie aux éditions Michel Lafon retraçant son parcours, de sa naissance en Bulgarie à la scène du télé-crochet de TF1.



Il est l'un des candidats qui a marqué l'émission "The Voice" cette année. Lors de son audition à l'aveugle, Vincent Vinel a offert une prestation époustouflante en reprenant "Lose Yourself" d'Eminem au piano. Les quatre coachs, impressionnés, se sont retournés pour se rendre compte de son incroyable talent, alors qu'il est malvoyant. Coaché par Mika, il est arrivé jusqu'en finale. Un parcours sans faute pour le chanteur qui avec ses reprises comme "Love Me, Please Love Me" ou "Don't Stop Believin" a bluffé le jury et le public chaque semaine. S'il n'a pas remporté le télé-crochet, Vincent Vinel a néanmoins ému de nombreux téléspectateurs à travers son histoire. En effet, seulement quelques semaines après la finale de "The Voice", il sortira bientôt un livre.



"De mes premiers pas d'orphelin à la scène de The Voice"

Pour ce premier projet, l'artiste s'est laissé convaincre par les éditions Michel Lafon, qui lui ont proposé d'écrire une autobiographie : « A travers cet ouvrage, c'est un véritable message de courage que nous délivre Vincent. Il nous offre son inspirante philosophie de vie et nous incite à ne jamais abandonner nos rêves et à aller au bout de nos passions » explique l'éditeur. Une belle leçon de vie délivrée par un jeune homme de seulement 21 ans, qui a connu un parcours semé d'embûches. Orphelin, il a été adopté par une famille française en Bulgarie, son pays natal. Mais à son arrivée en France, le futur artiste a eu du mal à s'intégrer.



« Quand t'es différent, c'est difficile » a-t-il confié récemment, racontant son calvaire à





