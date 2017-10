Shopping : des bénévoles accompagnent les personnes mal et non voyantes

Suite à une maladie, Sarah Ait-Taleb a totalement perdu la vue. Toujours très sensible à sa propre image, elle a choisi pour l'aider dans son shopping de faire appel aux bénévoles de l'association "Un regard pour toi". Le shopping, un plaisir partagé par les deux jeunes femmes. En quelques instants, cette passion pour la

mode crée une complicité étonnante. Place à l'essayage, et le verdict tombe. "Quand on est malvoyant ou non-voyant, on a vraiment une perception liée au ressenti et à la représentation mentale", explique la jeune femme.

L'habillement, un vecteur d'insertion sociale

La France compte plus d'un million de mal et non-voyants. Les aider à soigner leur apparence est un vrai défi social pour cette association. "Il y a des dress-codes à respecter, et pour qu'on s'insère dans la société, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, on doit être dans les clous", explique Hayette Louail, présidente de l'association. Sarah vient d'obtenir un diplôme d'accompagnatrice sociale. Un métier pour lequel son apparence lui permettra, elle l'espère, de trouver un emploi.



Retrouvez cet article sur Francetv info



Pesticides : des scientifiques à la solde de Monsanto ?

Grogne des buralistes : les raisons de la colère

Les dangers du glyphosate divisent la communauté scientifique

La cigarette électronique pourrait éviter des millions de morts

"C'est possible autrement" : dans l'Orne, des agriculteurs racontent comment ils ont arrêté le glyphosate