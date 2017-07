Nord: Atteint d'autisme, il décroche le bac avec mention bien

Plus

EDUCATION - Un adolescent d’Hazebrouck a obtenu son bac, malgré son autisme infantile…

Il est un des très rares autistes à avoir obtenu le bac. « C’est un grand pas pour moi », a expliqué Isaac Ruchalski, vendredi, devant les caméras du journal télévisé de M6,

raconte L’Obs.

Huit autistes sur dix ne sont pas scolarisés

L’adolescent est atteint d’autisme infantile et de dyspraxie et habite à Hazebrouck, dans le Nord. A 17 ans, il a décroché son diplôme en série Sciences et techniques industrielles avec la mention bien.

« Il n’y a pas beaucoup d’autistes qui ont le bac », fait remarquer l’élève qui espère que sa réussite fera des émules. Difficile, car en France, 80 % des enfants autistes recensés ne sont pas scolarisés, par manque de structures ou de programmes adaptés.

>> A lire aussi: Macron ouvre l'Elysée à des jeunes autistes pour lancer le 4e plan nationalLe 4e plan autisme vient d’être lancé par le président de la République, Emmanuel Macron, concernant les 650.000 personnes touchées, en France, par cette maladie neurologique.

Retrouvez cet article sur 20minutes

Autisme: «Les critères de diagnostic ne sont pas adaptés aux femmes»

Autisme: La concertation sur le 4e plan lancée ce jeudi à l'Elysée, fortes attentes des associations

VIDEO. Brigitte Macron: «En France, la femme du président doit tenir un rôle de super-assistante sociale»