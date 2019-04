Yvelines: avec la Job academy, des binômes handicapés - valides sur le chemin de l’emploi

Treize salariés de l’entreprise SKF à Montigny-le-Bretonneux parrainent de demandeurs d’emploi en situation de handicap pour les aider à trouver un travail.





Ils se sont trouvés comme s’ils s’étaient déjà rencontrés et pourtant, ils vont apprendre à se connaître. Ce mardi, treize salariés du siège français de l’entreprise SKF, spécialiste du roulement basé à Montigny-le-Bretonneux, sont devenus les parrains et marraines d’autant de demandeurs d’emploi en situation de handicap. Ces binômes, qui se sont constitués rapidement grâce à un petit jeu de questions-réponses, vont œuvrer ensemble trois mois durant. Les premiers se sont ainsi engagés à donner les clés aux seconds afin qu’ils trouvent, ou retrouvent, un travail.

Ce projet de Job Academy a été initié il y a six mois par la société, en collaboration avec le club d’entreprises FACE Yvelines. « On a alors lancé un appel aux volontaires auprès des employés, explique Amélie Bertèche, chargé de l’emploi et des ressources humaines chez SKF. Il en fallait au minimum huit, nous en avons eu treize ! » Pendant ce temps, FACE a choisi les bénéficiaires de l’opération. « Puis il a fallu faire « matcher » les binômes en fonction des hobbies, des parcours ou encore des projets des uns et des autres », poursuit Amélie Bertèche.

Rencontres régulières et ateliers thématiques

A l’arrivée, les duos se retrouveront donc une à deux heures tous les quinze jours jusqu’au 2 juillet prochain. Entre-temps, ils participeront également à quatre ateliers collectifs sur des thèmes tels que « la confiance en soi », la « simulation d’entretien », le « développement personnel » et les « réseaux sociaux ».

« On a un accord sur le handicap, mais on avait du mal à aller à la rencontre de personnes handicapées sorties de l’emploi, confie Delphine Spinelli, DRH adjointe de SKF et elle-même marraine (voir encadré). Nous avons pensé à ce concept de Job Academy avec FACE, en rapport avec nos valeurs : la simplicité, l’ouverture, le travail en équipe. » Au (...)

