Le Bundestag autorise l'usage thérapeutique du cannabis

BERLIN (Reuters) - Un projet de loi autorisant l'usage thérapeutique du cannabis a été adoptée jeudi à la chambre basse du parlement allemand.

La mesure concerne notamment les patients atteints de maladies chroniques telles que la sclérose en plaques, de douleurs persistantes ou d'anorexie, mais il doit s'agir de cas "exceptionnels" et "limités" et les bénéficiaires ne pourront en cultiver, soulignent les auteurs du texte.

"Ceux qui sont gravement malades doivent recevoir le meilleur traitement possible et cela suppose le remboursement du cannabis en tant médicament pour ceux qui sont atteints de maladies chroniques et ne peuvent être soignés d'une autre manière", a commenté le ministre de la Santé, Herman Groehe.

Il ne sera utilisable qu'en dernier recours, lorsque l'inefficacité des autres traitements aura été établie, a précisé une porte-parole du ministère.

Jusqu'à présent les patients souhaitant recourir au cannabis à des fins thérapeutiques devaient obtenir une autorisation spéciale. Après la promulgation de la loi, qui devrait avoir lieu en mars, les médecins pourront en prescrire directement, a-t-elle poursuivi.

A terme, la plante sera cultivée en Allemagne sous contrôle des pouvoirs publics, qui en importeront en attendant.

(Michelle Martin, Jean-Philippe Lefief pour le service français)