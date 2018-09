Gamers : la Manette adaptative Xbox est désormais disponible

Il ne fait aucun doute que l’année 2018 a marqué un tournant dans l’accessibilité dans le jeu vidéo. Qu’il s’agisse de plateformes ou de jeux proposant de nouvelles fonctionnalités pour les joueurs en situation de handicap, ou encore d’accessoires comme la Manette adaptative Xbox, le jeu vidéo est devenu plus accessible que jamais.

En vente sur le Microsoft Store au tarif de 89,99 €, cette manette unique en son genre est disponible dès aujourd’hui. Ainsi, de plus en plus de joueurs dans le monde peuvent s’amuser entre amis avec leurs contenus préférés sur Xbox One et Windows 10.

"Microsoft a pour mission de donner à chaque individu et à chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions. C’est dans ce cadre que Satya Nadella, CEO de Microsoft, a récemment réaffirmé l’importance de repousser les limites de la technologie pour qu’elle soit aussi inclusive que possible et a notamment annoncé lors de la conférence Build 2018, le lancement de « AI for Accessibility », un nouveau programme d’investissement de 25 millions de dollars sur 5 ans pour mettre la puissance de l’intelligence artificielle au service d’une meilleure accessibilité pour les personnes en situation de handicap."

Au-delà de l’accueil chaleureux de l’industrie du jeu vidéo, la Manette adaptative Xbox a également été reconnue pour son approche innovante au design inclusif dans le jeu vidéo. Pour tout dire, Le Victoria and Albert Museum, le plus grand musée d’art et de design au monde, a acquis la manette dans le cadre de son programme consacré à l’acquisition d’objets contemporains reflétant une avancée majeure dans les domaines du design, de la technologie et de la fabrication.

