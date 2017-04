Autonomie : des dons en ligne pour financer le handicap

En cas de handicap, les dispositifs médicaux (fauteuils roulants, aides électroniques...) s'avèrent indispensables au quotidien. Mais trop souvent, la prise en charge de la Sécurité sociale et/ou des aides complémentaires ne suffit pas à en couvrir les frais. Vous êtes concernés ? Connectez-vous sur Humaid.fr, plateforme de dons en ligne. Un sérieux coup de pouce pour obtenir la somme nécessaire à vos besoins... et gagner en autonomie !

Vous êtes concernés par le handicap et les aides classiques (Assurance-maladie, mutuelles et aides complémentaire) ne vous suffisent pas pour investir dans le matériel ? Alors pourquoi ne pas lancer une collecte en ligne ? Telle est l'idée déployée par Humaid, une entreprise solidaire d'utilité sociale. Spécialisée dans le financement participatif, cette dernière a permis de récolter 130 000 euros en un an et demi. De quoi répondre à la demande de 24 patients ! Mais de quels dispositifs parle-t-on ?

Des aides électroniques telles que des mini-caméras fixées sur la branche de lunettes de personnes atteintes de cécité. Capable de retranscrire à l'oral ce qui se trouve dans le champ de vision, ce dispositif facilite la lecture d'une lettre ou du journal ;

Des appareillages comme les fauteuils roulants et les prothèses ;

Des aménagements adaptés de la maison (douche à l'italienne aux normes pour permettre l'accès aux personnes en situation de handicap moteur) et d'un véhicule (doté d'un rail pour faciliter la montée dans le véhicule et d'attaches spécifiques assurant le maintien de la personne).

Objectif solidarité 2.0 !

Sur le site www.humaid.fr, chaque profil prend la forme d'une fiche personnalisée avec le vécu du patient, son besoin et le montant de la collecte nécessaire pour financer le dispositif médical. Etape suivante, les particuliers et les entreprises effectuent un don sans contrepartie et du montant de leur choix. Pour un maximum de sécurité et de transparence, cette





